مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. بيومي فؤاد يكشف خطة حزلقوم

كشف الدكتور ربيع، والذي يجسده الفنان بيومي فؤاد خلال الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8، خطة حزلقوم لسرقة البنك من أجل الحصول على الصندوق النادر الخاص به.

دكتور ربيع يكشف مخطط حزلقوم

وظهر دكتور ربيع خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8 في البنك لسحب جميع أمواله من البنك بعد معرفة مخطط حزلقوم من نفادي، وأثناء تواجد دكتور ربيع لسحب أمواله من أمام شباك البنك حدث هجوم على حزلقوم وفريقه، ليكتشفوا وجود دكتور ربيع بعد انكاره أن يكون هو ربيع، واعترف في النهايه أنه علم بالمخطط من نفادي لأنه طبيبه النفسي، لذلك حاول انقاذ فلوسه والتي تقدر بـ1250 جنيها قبل السطو، ليأمر حزلقوم أن يضموه للرهائن.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح من إنتاج سينرجي.