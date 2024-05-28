بدء أعمال إحلال وتجديد كوبري صروة بقلين في كفر الشيخ بتكلفة 2.7 مليون

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء أعمال إحلال وتجديد كوبري صروة بمركز قلين باعتماد مالي بلغ 2.7 مليون جنيه، تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وإدارة التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري.

إحلال وتجديد كوبري صروة بمركز قلين

وقال المحافظ، إنّ مشروع إحلال وتجديد كوبري صروة بمركز قلين يتضمن إعادة بناء الكوبري بالكامل، مع استبدال الكتل الخرسانية القديمة بأخرى جديدة، وتجديد طبقات الأسفلت، ورفع مستوى كفاءة الكوبري، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين وتطوير البنية التحتية، وتوفير طرق آمنة ومريحة للمواطنين.

تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية مشروع تجديد كوبري صروة بمركز قلين، لتحسين حركة المرور، وتخفيف الازدحام، وضمان سلامة وأمان المارة والمركبات، قائلاً: «نولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء محافظة كفر الشيخ، ونعمل على تنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين».