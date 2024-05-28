مواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 لصفوف النقل في جميع المحافظات

يترقب آلاف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الإعلان عن مواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 لصفوف النقل، خاصة بعدما تم إعلان نتائج عدد كبير منها في مختلف المحافظات، فيما حددت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات مواعيد انطلاق امتحانات الدور الثاني 2024، موضحةً أنّه يجرى الاستعداد لوضع جداول امتحانات الدور الثاني 2024 تمهيدًا للإعلان عنها قريبًا.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل ومواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 صفوف النقل في جميع المحافظات، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 صفوف النقل

وبحسب بيان سابق لوزارة التربية والتعليم، فإنّه من المقرر أن تكون مواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 صفوف النقل في كافة المحافظات كالآتي:

مواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية.. تنطلق في الفترة من 24 وحتى 20 يوليو.

مواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 صفوف النقل بالمرحلة الثانوية.. تنطلق في الفترة من 24 وحتى 31 يوليو.

مواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 للتعليم المجتمعي، والصم وضعاف السمع، والمكفوفين.. تنعقد في الفترة من 24 وحتى 31 يوليو المقبل.

مواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 الشهادة الإعدادية

ومن المقرر أن تبدأ مواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 الشهادة الإعدادية في الفترة من 2 وحتى 8 أغسطس.

وتحل مواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 الشهادة الإعدادية للتعليم المجتمعي، والصم وضعاف السمع، والمكفوفين في الفترة من 3 وحتى 8 أغسطس.

مواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 الأزهر

وفيما يخص مواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 صفوف النقل الأزهري، فإنّه من المقر أن تنعقد لصفوف النقل الابتدائي، والإعدادي، والثانوي، وكذلك البعوث يوم 20 يوليو المقبل.

وبحسب قطاع المعاهد الأزهرية في بيان له، فإنّ مواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 للشهادتين الابتدائية والإعدادية تنطلق الأربعاء 7 أغسطس المقبل.

جدول امتحانات الدور الثاني 2024 محافظة الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم، جدول امتحانات الدور الثاني 2024 لمرحلتي النقل والشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن تنطلق 24 يوليو وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل

وكشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، إنّه يجرى التنسيق مع الإدارات التعليمية، لإعلان جدول امتحانات الدور الثاني 2024 صفوف النقل، وكذلك جدول امتحانات الدور الثاني 2024 الشهادة الإعدادية.