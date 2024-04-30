طلاب النقل الثانوي الأزهري يؤدون امتحانات التفسير والفلسفة والأحياء

انطلقت امتحانات طلاب النقل الثانوي الأزهري بتخصصهم العلمي والأدبي، منذ قليل في مواد التفسير والفلسفة والأحياء، وذلك قبل نحو شهر من بدء ماراثون الثانوية العامة مطلع شهر يونيو المقبل.

امتحانات النقل للمرحلة الثانوية

وحول تفاصيل الامتحان ووفق الجدول المعلن من قبل المعاهد الأزهرية، يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للقسم العلمي امتحانهم بمادتي التفسير والأحياء، كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي الامتحانات بمادتي التفسير وعلومه وعلم النفس، والصف الثاني الثانوي للقسم الأدبي امتحانهم بمادتي التفسير والفلسفة.

تعليمات المعاهد الأزهرية

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أصدر تعليمات خاصة بالطلاب مع بداية امتحانات النقل وجاءت كالتالي:

- يحظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التي تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أي أوراق تخص المادة في اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات أو أي شيء يساعد على الغش باللجان.

- يجب على الطالب الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط ويحظر استخدام أي قلم بلون آخر عدا الرصاص في المسودات فقط.

- يحظر على الطلاب كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أية علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أي متعلقات داخل ورقة الإجابة.