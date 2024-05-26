تكثيف أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الفيوم

انطلقت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، أمس السبت، بحسبما أعلنت مديرية التربية والتعليم، إذ يجرى تكثيف أعمال التصحيح، يليها الرصد والمراجعة تمهيدًا لإعلان نتيجة ثالثة إعدادي الترم الثاني أمام الطلاب والطالبات، فيما يترقب الجميع موعد إعلان النتيجة لكي يتمكنوا من تحديد مستقبلهم عبر اختيار المدرسة التي سيلتحقون بها سواء الثانوية العامة، أو إحدى بدائلها.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، وموعد إعلان النتيجة، ورابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم، فضلًا عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وكشفت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» تفاصيل تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، مُشيرةً إلى أنّ أعمال التصحيح انطلقت بالفعل أمس السبت، ويجرى تكثيفها لسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح.

وذكرت إنّه عقب إنهاء أعمال التصحيح، سيجرى الجمع، والرصد والمراجعة، ثم اعتمادها من قبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإعلان أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، بالتزامن مع إعلان نتيجة ثالثة إعدادي أمام الطلاب والطالبات خلال شهر يونيو المقبل.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

وفيما يخص توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 بحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها، فإنّ إجمالي المجموع يبلغ نحو 280 درجة مقسمة كالآتي:

80 درجة مخصصة لمادة اللغة العربية والخط والإملاء منقسمة نصفين على كل ترم.

40 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية منقسمة نصفين على الترمين.

60 درجة لمادة اللغة الإنجليزية تنقسم نصفين على الترمين.

40 درجة لمادة العلوم تنقسم 20 للترم الأول، ومثلها للترم الثاني.

60 درجة لمادة الرياضيات 30 درجة لكل ترم منهما.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وفيما يخص رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم، فإنّه يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فضلًا عن تخصيص لينكات أخرى للنتيجة في وقت إعلانها.

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فور ظهورها يتم اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال الضغط «هنا».

تحديد الفصل الدراسي، وكتابة رقم الجلوس، ثم الضغط على عبارة «بحث» وانتظار النتيجة.