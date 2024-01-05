موعد الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2024.. تفاصيل مهمة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنه تم الإعلان عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالامتحانات، ويُجر حالياً الاستعداد لها بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مؤكدة أن الامتحانات تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

وعن موعد الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، أكدت الوزارة في تقرير لها، أن امتحانات الدور الثاني تُعقد اعتبارا من السبت 24 أغسطس 2024، لافته إلى أن ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون نفس ضوابط العام الدراسي الماضي.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

- سيتم عقد الامتحانات ورقيا بالبابل شيت في المدارس بلجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات

- سيكون التصحيح إلكترونيا سواء الأسئلة المقالية أو الموضوعية.

- تُعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت

- يتسلم الطلاب كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- تُعقد بنظام الأوبن بوك حيث يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم داخل اللجان

- يتضمن كتيب المفاهيم أهم المصطلحات والقوانين بالمادة.

- تعقد الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد

- تقيس الأسئلة نواتج التعلم والفهم والتطبيق والتحليل

- تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 85% اختيار من متعدد و15% المقالي.

- تمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30%

- 40% للمستويات المتوسطة في الامتحانات و30% أسئلة للمستويات العليا.

- تعقد وفق نظام الفرصة الواحدة أو الامتحان الموحد.