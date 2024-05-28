أستاذ علوم سياسية: الرؤية المصرية والصينية تتطابق في مجالات كثيرة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الصين تكتسب أهمية كبيرة جدًا، لأنها تتوازى مع الذكرى الـ10 لترفيع مستوى العلاقات بين الدولتين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد المهدي، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الشراكة الاستراتيجية هي أعلى مستوى من العلاقات بين دولتين تجمعهما رؤية ومصالح مشتركة، مضيفا أنه «منذ عام 2014 حتى الآن هناك حرص من القيادتين المصرية والصينية على تحقيق التقارب والتطابق في كثير من المجالات ذات الاهتمام المشتركة»، موضحا أن سواء كانت هذه المسألة ترتبط بالأبعاد الاقتصادية أو السياسية.

وأشار إلى أن الأبعاد الاقتصادية تتمثل في إقامة نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا وعادلًا، مؤكدًا أن الرؤية المصرية والصينية تتطابقان في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى يوجد توافق مصري صيني حول ضرورة التسوية السلمية لكثير من بؤر التوتر الموجودة في الشرق الأوسط.