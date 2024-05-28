«تقدر في 10».. حياة كريمة تنظم جلسة دعم نفسي لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الليلة

تواصل مؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة «تقدر في 10»، في تقديم أشكال الدعم المختلفة، لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، من خلال نصائح الدعم النفسي والمراجعات في المواد المختلفة، وتنظم حياة كريمة اليوم، الجلسة الثالثة من جلسات الدعم النفسي لأولياء الأمور والطلاب، والتي سوف تتمّ عبر تطبيق زوم من أجل مناقشة موضوع «الدافعية للإنجاز والتسويف».

مواعيد عقد الجلسات كل أسبوع

وأوضحت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري حياة كريمة في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أن تلك الجلسات يتم ّعقدها في يوم الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، بداية من الساعة 8:30 مساء وحتى 10:30 مساء، حيث أن الجلسات تتم «أون لاين» عبر تطبيق زووم.

الهدف من الجلسات

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أن الهدف من هذه الجلسات هو مساعدة طلاب الثانوية العامة، على تخطي التوتر والقلق الناجم عن الامتحانات، من خلال نصائح وتوجيهات متخصصين في مجال الدعم النفسي.

يأتي ذلك بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة القاهرة، ومستشفى القصر العيني، ومؤسسة فاهم للدعم النفسي.