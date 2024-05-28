«حياة كريمة» تطلق قافلتين طبيتين في الإسماعيلية والشرقية اليوم

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على تحقيق طفرة حضارية في القرى الأكثر احتياجا، وتهتم المؤسسة بالعمل على الصعيد الصحي وتوفير الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها الأهالي وبجودة عالية، لذا تنظم قوافل طبية بشكل دوري في القرى والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

قافلة حياة كريمة في الاسماعيلية

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة اليوم قافلة طبية شاملة في قرية أبوعاشور التابعة لمركز ومدينة التل الكبير في الإسماعيلية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لتقديم الخدمة الصحية بجودة عالية للأسر الأكثر احتياجا في القرية والقرى المجاورة لها.

وضمّت القافلة 9 تخصصات طبية وهي «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والأشعة، والتحاليل الطبية».

قوافل حياة كريمة في الشرقية

وتتوافر صيدلية تضم مجموعة متنوعة من الأدوية تصرف مجانًا للأهالي الأكثر احتياجا، كما توفر القوافل خدمات التثقيف الصحي والتوعية.

وأطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة اليوم، قافلة طبية في الشرقية، بقرية الدهتمون التابعة لمركز ومدينة أبو كبير، وتوفر القافلة عدد من التخصصات الطبية المختلفة منها «نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الأسنان، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الجراحة، والجلدية، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية»، ويتم نقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية خاصة أو عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.