فريق «تلاتة إخوات» يعلن تأجيل طرح ألبوم «مارشميلو» بسبب قصف رفح الفلسطينية

اعتذر فريق «تلاتة إخوات» الغنائي عن طرح أغنيات ألبومهم الغنائي الأول، قبل ساعات من الموعد المعلن لطرح الأغنية الأولى من ألبوم «مارشميلو»، مساء اليوم.

ونشر حساب «تلاتة اخوات» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو، معلنين تأجيل طرح أغنيات الألبوم بسبب مجزرة رفح الفلسطينية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وسقوط العديد من الشهداء بين النازحين الفلسطينيين.

فيديو «تلاتة إخوات» الذي جاء بعنوان «مفيش مارشميلو النهاردة»، وهو الهاشتاج الذي دشنه الفريق وانتشر عبر حسابات الفريق بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرز دعم «تلاتة إخوات» للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

تأجيل طرح الألبوم

وقالت «ماسة» إحدى أعضاء الجروب: «النهاردة المفروض كان يبقى أسعد يوم لينا كتلاتة إخوات وإحنا بنشوف حلمنا بأول ألبوم لينا»، فيما أضاف شقيقها «محمد»: «شكراً لأنكم شجعونا أن موهبتنا ما تكونش مجرد هواية، بس تبقى مشروع كبير، وأول خطوة حقيقية في المشروع ده كانت المفروض تبقى ألبوم مارشميلو.. اللي احنا كنا هننزل بأول أغنية منه كمان كام ساعة، لكن مفيش مارشميلو النهاردة».

وقال محمد تامر: «الكبار لو شايفينا لسه صغيرين.. فبالعكس جيلنا دلوقتي عنده فكر وعنده انتماء وعنده وعي ويقدر يفكر، فاحنا مش هنسمح لنفسنا ان احنا نفرح واخواتنا في غزة وفي رفح بيموتوا بأبشع الطرق وأبشع الوسائل، فقررنا نأجل نزول الألبوم».

وأكملت ماسة تامر: «متأكدين من قرارنا ده، عشان كدا كدا الشعب المصري والعربي واقفين صف واحد مع إخواتنا الفلسطينيين».