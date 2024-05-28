افتتاح مبنى مجلس الدولة الجديد في الإسماعيلية

افتتح المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم، مبنى مجلس الدولة الجديد بجوار نادي القضاة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، ضمن عملية التطوير التي تشهدها المقرات في الفترة الحالية.

واستقبل محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة ظهر اليوم، رئيس مجلس الدولة لافتتاح المقر في حضور نواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص، والعديد من القضاة والمستشارين بمجلس الدولة.

ويعتبر مبنى مجمع محاكم مجلس الدولة في محافظة الإسماعيلية، صرح جديد من صروح القضائية التي تم تشييدها حديثا على أحدث طراز مزود بالخدمات الرقمية.

وخصصت محافظة الإسماعيلية قطعة أرض بمساحة 2222 مترًا مربعًا بجوار نادي القضاة، لإقامة مجمع محاكم مجلس الدولة لتسهيل عمليات التقاضي ونقل المحكمة من ميدان مصطفى كامل في منطقة الإفرنج إلى المبنى الجديد.

وبحسب البيانات الرسمية لمجلس الدولة فإن المحامين من أهالي الإسماعيلية كانوا ينتقلون من المحافظة إلى القاهرة قبل عام 1973 إلى أن تم نقله عام 1991 إلى مقر مجلس الدولة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ثم مثل مرة أخرى إلى مقر مجلس الدولة في بورسعيد، إلى أن تم إنشاء فرع لمجمع محاكم مجلس الدولة في الإسماعيلية للتسهيل على المواطنين.