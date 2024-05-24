مجلس الدولة يصدر حكما قضائيا بأحقية مدرسة بالإسكندرية في تركيب ألواح شمسية

أصدر مجلس الدولة حكما قضائيا بأحقية مدرسة بالإسكندرية في جواز إقامة منشأ معدني مثبت عليه ألواح لتوليد الطاقة الكهربائية أعلى سطح مدرسة المذكورة، مشيرا إلى أن المدرسة أقامت منشأ معدنيا «هيكل معدني مفرغ» على الجزء الأمامي من سطح مدرسة كائنة بحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، وهذا المنشأ المعدني عبارة عن أعمدة وكمرات حديدية مثبت عليها ألواح لتوليد الطاقة الشمسية، ولم تستخدم في إقامته أيّ مواد بناء.

تفاصيل الحكم القضائي

وأوضح الحكم القضائي أنه يمكن فصل الهيكل ونقله دون هدم أو إلحاق أي خسائر بمبنى المدرسة، وعليه فإن هذا المنشأ المعدني يكون قد أُنشئ من مواد معدنية حاملة سهلة الفك والتركيب، وأُقيم على جزء من سطح المدرسة ولم يغير من وصفه شيئًا، ولم يتضمن ثمة تعديل في المبنى، ومن ثم فإن هذه الأعمال تعد من حيث طبيعتها من قبيل الأعمال التي يجوز التصريح بإقامتها، ولا تندرج ضمن الأعمال المحظور القيام بها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.