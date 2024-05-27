«الرياضة»: إقبال كثيف من الشباب على ملتقى توظيف مصر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إقبال كثيف من الشباب المصري على المشاركة في مبادرة التوظيف المقام بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، حيث وصل عدد المشاركين حتى الآن 2060 شابا يرغبون في الالتحاق بالوظائف المعروضة من قبل 37 شركة من شركات القطاع الخاص التي تقدم لهم فرص عمل مُميزة في العديد من المجالات تبلغ 7 آلاف فرصة وظيفية.

الفرص الوظيفية المقدمة

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتح صباح اليوم، ملتقى التوظيف وحرص على مناقشة الشركات المشاركة في المبادرة للتعرف على الفرص الوظيفية المُقدمة، وأثنى الوزير على إقبال الكثيف من الشباب لحضور الملتقى.

توفير العديد من الفرص الجيدة

أكد الوزير أن هؤلاء الشباب قد لامسوا بأنفسهم الجدية والفرص المميزة المعروضة في الملتقي، مضيفا أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة تحرص على التعاون مع جميع شركات القطاع الخاص في كل المجالات من أجل توفير العديد من الفرص الجيدة للشباب المصري، وهو الدور الذي نقوم به على فترات قريبة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة المجال للشباب المصري من خلال تأهيلهم الأمثل حتى يكونوا على أتم الاستعداد للالتحاق واقتحامهم لسوق العمل.