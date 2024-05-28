خبير علاقات دولية: مصر منطقة مهمة اقتصاديا وعامل جذب للاستثمارات الصينية

قال أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ الذكرى الـ10 لمنتدى التعاون العربي الصيني، تعكس الطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات المصرية الصينية في عهد الرئيس السيسي، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا بالتوجه شرقًا والانفتاح على الدول الكبرى والمهمة في النظام الدولي.

وأضاف «أحمد» خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية «إكسترا نيوز» مع الإعلامي محمد مهدي، أنّ الصين تمتلك مجالًا نسبيًا في إطار تنويع وبناء الشراكات الاستراتيجية معها، وذلك في إطار دبلوماسية التنمية وتوظيف علاقات مصر الجيدة مع قادة العالم في دعم التنمية لجذب الاستثمارات وفق آفاق اقتصادية وسياسية جديدة.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنّ هناك علاقات تاريخية تجمع بين البلدين، مصر والصين على كافة المستويات، السياسية والثقافية والعلمية، مؤكدا أنّ مصر منطقة مهمة اقتصاديا وعامل جذب للاستثمارات الصينية خاصة في العاصمة الإدارية، كما أنهم يجمعهم تجمعات اقتصادية كتجمع «البريكس» الذي يُمثل نافذة مهمة لتنفيذ العلاقات والشراكات المتنوعة.