رئيس مجلس الدولة: مجمع محاكم الإسماعيلية يحقق العدالة الناجزة

قال المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، إن مجمع محاكم الإسماعيلية الجديد صرح متميز، وسيكون له أثر إيجابي كبير لتحقيق العدالة الناجزة في العديد من القضايا.

وأضاف «فهيم»، خلال افتتاحه مجمع الإسماعيلية، ظهر اليوم، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة ونواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص، والعديد من القضاة والمستشارين بمجلس الدولة ورؤساء المحاكم، أن المقر سيساهم في سرعة الفصل في جميع القضايا.

بدء منظومة الرقمنة بمجمع محاكم الاسماعيلية الجديد

وقال فهيم إن منظومة التحول الرقمي والميكنة القضائية انطلقت بالفعل مع افتتاح المقر الجديد لمجمع محاكم مجلس الدولة في الإسماعيلية، مطالبًا جميع العاملين في مجلس الدولة ببذل المزيد من الجهد في العمل لسرعة إنجاز القضايا.

وتوجه فهيم بالشكر إلى محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة لتسهيله كافة الإجراءات منذ تخصيص الأرض وحتى إقامة المبنى على أحدث طراز.

افتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية ظهر اليوم الثلاثاء افتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بحوار نادي القضاة بحي الشيخ زايد علي مساحة 2222 متر مربع لنقل مقر المحكمة من ميدان مصطفي كامل في منطقة الإفرنج إلى المبنى الجديد.