تطورات الحالة الصحية للفنان عمرو عبد العزيز بعد إجراء جراحة دقيقة

كشف الفنان عمرو عبد العزيز عن تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية للمعاناة من وجود حصوات كبيرة على الكليتين.

تطورات الحالة الصحية لـ عمرو عبد العزيز

قال الفنان عمرو عبد العزيز لـ«الوطن»: «كنت أعاني من مشكلة في الكلى بسبب تكوين حصوات على الكلى، والحمد لله في حالة تحسن، وخرجت من المستشفى صباح أمس».

ووجه عبد العزيز الشكر لكل من سأل عليه من الجمهور وأصدقائه من الوسط الفني قائلًا: «الحمد لله حب الناس أفضل نعمة بالنسبة لي، وأشكر كل من سأل علي في مرضي».

وعكة صحية لعمرو عبد العزيز

في يناير الماضي، أعلن عمرو عبد العزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن إصابته بأزمة قلبية، ونشر في ذلك الوقت صورة له من داخل المستشفى، وعلق عليها: «بجد أصعب 48 ساعة عدت عليا في عناية القلب، بس الحمد لله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس».

لآخر أعمال عمرو عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال عمرو عبد العزيز مسرحية «حازم حاسم جدًا»، التي تعرض بالإسكندرية، ومن المقرر افتتاحها وعرضها في القاهرة في سبتمبر المقبل.