عمرو عبد العزيز يتعرض لوعكة صحية شديدة: «ضغطي كان 155/ 175»

كشف الفنان عمرو عبد العزيز، عن تعرضه لوعكة صحية شديدة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرا إلى تحسنه بشكل ملحوظ.

عمرو عبد العزيز يكشف تعرضه لوعكة صحية

وكتب عمرو عبد العزيز: «فعلا والله العظيم البني آدم ده بوق، ومفيهوش غير لسان، دخلت نمت وكنت متضايق شوية، وفجأة، قمت زي ما يكون فى حد بيشدنى، ومش عارف أخد نفسي، لدرجة إني مش عارف أخد نفسي، كلمت أمي على الموبايل بهدوء، بقولها عشان متتخضش: عمال انده عليكى وأنتي سمعاني يا حبيبتي.. تعاليلى عايزك».

وأضاف عمرو عبد العزيز: «قلت لأمي، ممكن بعد أذنك جهاز الضغط، عشان مش عارف أخد نفسي، جريت جابت الجهاز، وبتقيسلي الضغط، ووش أمي ده اتحول إلى اللون الأصفر الضغط 155/ 175 وضربات القلب 154».

تحسن ملحوظ في حالة عمرو عبد العزيز الصحية

واختتم حديثه: «كلمت الصيدلية، وجه صيدلي، اداني كام دوا كده، مش فاهمهم، وحطلى ماسك كده، عشان أعرف أتنفس.. وقالها لو ضغطه مانزلش يفضل يروح مستشفى.. بس الحمد لله دلوقتي أحسن».