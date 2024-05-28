«الصحة» تناقش التعاون في مجال مكافحة الفيروسات مع أوزبكستان

التقى وزير الصحة والسكان، نظيره الأوزبكي الدكتور أمريلو اينوياتوف، على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«چنيف».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير بحث مع نظيره الأوزبكي سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال مكافحة الفيروسات الكبدية، حيث استفاد الجانب الأوزبكي من التجربة المصرية في مجال مكافحة الفيروسات الكبدية من خلال تدريب الكوادر الطبية لتقديم أفضل الخدمات الطبية.

مستجدات التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي

وأضاف «عبدالغفار» أنّ الاجتماع تضمن مناقشة مستجدات التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي، في إطار الاتفاقيات المبرمة منذ زيارة الرئيس الأوزبكي لمصر في فبراير من عام 2023، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين كبرى الهيئات الطبية والعلاجية والدوائية في مصر وأوزبكستان وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الأوبئة وعلاجها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ وزير الصحة اختتم اللقاء بدعوة الدكتور أمريلو اينوياتوف، وزير الصحة الأوزبكي، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، وجّه الدكتور أمريلو اينوياتوف، وزير الصحة الأوزبكي، الشكر لوزير الصحة والسكان المصري، على دعم دولة أوزبكستان في التصدي لفيروس سي من خلال إرسال أدوية، وصلت إلى 5 أطنان، تم توفيرها للمرضى في أوزبكستان، للعلاج من فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، والتي أثبتت كفاءتها بتحقيق نتائج سريعة في العلاج.