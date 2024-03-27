«المحطات النووية» تشارك في حلقة نقاشية لنقل التجربة المصرية بمشروع الضبعة

شاركت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في عدة حلقات نقاشية لنقل التجربة المصرية المتميزة في إدارة مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك بمؤتمر أتوم أكسبو الدولي المنعقد في مدينة سوتشي الروسية

قياس جاهزية البنية التحتية النووية

وشارك المهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، في حلقة نقاشية عن دعم أعمال البنية التحتية النووية، مشيرا إلى تجربة الدولة المصرية الفريدة في تحقيق الجاهزية للدخول إلى مرحلة الإنشاءات للوحدات النووية، وهو ما تم من خلال استقبال المهمة المتكاملة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (INIR) الخاصة بدعم وقياس جاهزية البنية التحتية النووية في عام 2019، والتي أسفرت عن نتائح تم نشرها من خلال تقرير فني على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتؤكد جاهزية الدولة المصرية، وأيضا الخبرات المكتسبة والممارسات الجيدة المتعلقة بتكامل الجهات المعنية وتضافر الجهود فيما بينها للمضي قدما في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية

تحقيق مختلف الأهداف لمشروع محطة الضبعة النووية

وكشفت هيئة المحطات النووية، عن مشاركة الدكتور محمد دويدار مدير مشروع محطة الضبعة النووية، في حلقة نقاشية عن دور الرقمنة في التطبيقات النووية ودعم مشروعات الطاقة النووية، لافتا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الرقمنة في بناء نظام إدارة المعلومات (IMS) والذي يتيح فرصة تدقيق المعلومات وتوحيدها للاستخدام الأمثل لدى الجانبين المصري والروسي، وما لذلك من أثر في الإعداد الجيد لتحقيق مختلف المعالم والأهداف لمشروع محطة الضبعة النووية، وفقا للمخططات الزمنية، وما لذلك من دور فعال في تنظيم إدارة الوثائق الفنية وحفظ المتطلبات الفنية وعلاقتها بالتنفيذ في موقع العمل بالضبعة، وهو الأمر الذي يتطور دائما ليتواكب مع مختلف مراحل المشروع.

ويعتبر مؤتمر أتوم إكسبو الدولي فرصة لمناقشة وتبادل الخبرات والمماراسات الجيدة بين الدول، كما يتم عرض مختلف المنتجات وقدرات الشركات العالمية الضالعة في مختلف التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي يأتي على رأسها محطات القوى النووية.