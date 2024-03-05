رئيس «بحوث الإسكان» يستعرض التجربة المصرية في مؤتمر «البنية التحتية» بالإمارات

شارك الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في المؤتمر الدولي الرابع «تقنيات إدارة وتقييم وإعادة تأهيل البنية التحتية»، والذي نظمته الجامعة الأمريكية في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

استعراض محاور مشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر

واختارت اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ليكون أول المتحدثين، حيث ألقى محاضرة رئيسية تضمنت تسليط الضوء على دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر الصديق للبيئة.

وأكد «مسعود» عزم المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء على تنظيم المؤتمر الدولي «النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية – البناء الأخضر المستدام بين الحاضر والمستقبل»، والمزمع عقده في شهر ديسمبر 2024 في المركز.

كما عرض «مسعود» الخطة البحثية للمركز، والتي تشمل عدة محاور، وتم إلقاء الضوء على المعاهد البحثية بالمركز والكوادر البشرية والبنية التحتية المتوفرة وكذلك المعامل المعتمدة دولياً من خلال «International Accreditation Agency- IAS» في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية الاستفادة المتبادلة بين الجامعة وإمكانيات المعامل الموجودة بالمركز، إضافة إلى عرض الكودات والمواصفات الفنية لبنود الأعمال، والتي يقوم المركز بإصدارها وتحديثها، وكذلك دور المركز في الإشراف على تنفيذ المشروعات القومية في الجمهورية الجديدة ودور المركز في نشر ثقافة البناء الأخضر المستدام والمدن الذكية.

بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالشارقة

وفي ختام المؤتمر، تم الاتفاق المبدئي على عمل بروتوكول تعاون مشترك بين المركز والجامعة الأمريكية بالشارقة، لتعزيز سبل التعاون من خلال الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والكادر البحثي بالمركز، وتبادل الطلاب للاستفادة من إمكانات المركز، إضافة إلى الاستفادة من النشر بالمجلة العلمية للمركز خاصة بعد حصولها على تقييم Q2.