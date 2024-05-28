وكيل «تعليم كفر الشيخ» يُكرم الفائزين في مسابقة «آيسف 2024» العالمية

كرَّم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أدهم محمد طه، ومحمد أحمد عارف، الطالبين بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بكفر الشيخ، الحاصلين على المركز الثالث عالمياً، في مجال «علم الطب المتعدي» بمسابقة ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2024» التي أقيمت في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

تكريم أصحاب المشروعات الفائزة على مستوى العالم والجمهورية

كما كرَّم وكيل الوزارة، الطالب أحمد قدري حسن، والطالب أحمد حنفي حسن، الفائزين بجائزة خاصة بمشروع في مجال الهندسة الطبية الحيوية عن مشروع «استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مبتكر لتصنيف أنواع سرطان المبيض»، حيث حصل كل منهما على منحة كاملة من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية لاستكمال الدراسة هناك، فضلاً عن تكريم الطالبة بسملة محمد، والطالبة جنى محمد، الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في معرض «آيسف»، بحضور دكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

وكيل الوزارة يستمع إلى شرح وافٍ من الطلاب لمشاريعهم

وأدار وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حواراً مطولاً مع الطلاب، واستمع إلى شرح وافٍ من الطلاب لمشاريعهم، مٌحفزاً إياهم على بذل المزيد من العزم والإصرار على تحقيق الذات عالمياً، ورفع اسم مصر، لما لديهم من قدرات مُميزة ونبوغ يخولهم لنيل مكانة عالمية مُتميزة، مٌقدماً شهادات الشكر والتقدير للطلاب الفائزين، ولمدير المدرسة ماجد فكري أمين، والدكتورة سامية فؤاد الزيات، منسق آيسف، ومشرف المسابقات، وعلي الضلعي، ونهى بسيوني، المنسقين المساعدين لآيسف.