تحذير من طقس الإسكندرية غدا.. بداية موجة حارة جديدة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الإسكندرية غدًا، حيث تشهد المحافظة بدء موجة حارة جديدة، تصل ذروتها يوم الجمعة المقبل.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل طقس الإسكندرية خلال الأيام المقبلة بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم.

تفاصيل طقس الإسكندرية خلال الأيام المقبلة

ترتفع درجات الحرارة بدءًا من الغد إلى السبت المقبل، وتكون درجات الحرارة كالآتي:

- الأربعاء: 25 العظمى والصغرى 19 درجة مئوية.

- الخميس: 27 العظمى والصغرى 20 درجة مئوية.

- الجمعة: 34 العظمى والصغرى 23 درجة مئوية.

- السبت: 33 العظمى والصغرى 23 درجة مئوية.

نصائح الموجة الحارة خلال زيارة شواطئ الإسكندرية

ووجهة غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تحذيرات للمواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، وخصوصًا المتجهين إلى المدينة الساحلية للاستمتاع على شواطئ الإسكندرية، أبرزها التالي:

- شرب الكثير من السوائل.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة

- للمصطافين.. عليهم الاحتماء من أشعة الشمس بالشمسية أو بغطاء الرأس.