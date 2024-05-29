رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كيف يرتدي الحاج ملابس الإحرام؟.. طريقة سهلة تُعين على الحركة

كتب:

أمنية شريف
07:09 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
لبس الاحرام

لبس الاحرام

في الأيام المقبلة يستعد حجاج بيت الله الحرام لزيارة الأراضي المقدسة، وتسيطر الكثير من المخاوف عليهم بسبب أنه قد تكون ملابس الإحرام صعبة الارتداء أو لها تصميم معين، ويريدون أن يتخففوا من حملها أو يرتدوها بطريقة صحيحة أثناء أداء الشعائر المقدسة، وهو ما حرصت على تقديمه وزارة الحج والعمرة، لتقدم طريقة سهلة تُعين على الحركة والاطمئنان أثناء أداء الفروض والمناسك.

طريقة ارتداء ملابس الإحرام 

في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «x»، خرجت وزارة الحج والعمرة بفيديو تعريفي لطريقة سهلة للبس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج، وتتمثل خطواتها في التالي:

  • لف لبس الإحرام على الوسط من الخلف.
  • جعل طرفيه أعلى الصدر.
  • جعله متوازيا من الأمام.
  • ربطه على الجانب الأيسر.
  • لفه على الوسط بأحكام.
  • ثنيه مرتين حتى يضمن سهولة الحركة.
  • تغطية الكتفين بباقي الملابس، إذ أن السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعًا.

كيفية لبس المحرم للإحرام

ويمكن ارتداء لبس الإحرام بطريقة سهلة أخرى:

  • وضع لبس الإحرام على طرفي صدره.
  • وضع ردائه تحت إبطه الأيمن.
  • وضع الطرف الأخر على الكتف الأيسر.
  • السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه.

اقرأ المزيد:

وزارة الطيران تنهي استعداداتها لموسم الحج 2024

أسعار باقات الحج 2024 في الداخل والخارج.. اعرف سعر «الاقتصادية»

هل يجوز تأدية الحج لمن عليه أقساط مؤجلة؟.. «الإفتاء» توضح

هل يجوز الحج بالتاتو المؤقت؟.. أمينة الفتوى بـ«الإفتاء» تجيب
بقلم أمنية شريف