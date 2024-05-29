كيف يرتدي الحاج ملابس الإحرام؟.. طريقة سهلة تُعين على الحركة
كتب:
أمنية شريف
07:09 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
لبس الاحرام
في الأيام المقبلة يستعد حجاج بيت الله الحرام لزيارة الأراضي المقدسة، وتسيطر الكثير من المخاوف عليهم بسبب أنه قد تكون ملابس الإحرام صعبة الارتداء أو لها تصميم معين، ويريدون أن يتخففوا من حملها أو يرتدوها بطريقة صحيحة أثناء أداء الشعائر المقدسة، وهو ما حرصت على تقديمه وزارة الحج والعمرة، لتقدم طريقة سهلة تُعين على الحركة والاطمئنان أثناء أداء الفروض والمناسك.
طريقة ارتداء ملابس الإحرام
في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «x»، خرجت وزارة الحج والعمرة بفيديو تعريفي لطريقة سهلة للبس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج، وتتمثل خطواتها في التالي:
- لف لبس الإحرام على الوسط من الخلف.
- جعل طرفيه أعلى الصدر.
- جعله متوازيا من الأمام.
- ربطه على الجانب الأيسر.
- لفه على الوسط بأحكام.
- ثنيه مرتين حتى يضمن سهولة الحركة.
- تغطية الكتفين بباقي الملابس، إذ أن السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعًا.
إحرام الرجال في الحج، طريقة ارتداء سهلة تُعين على الاطمئنان والحركة.#لا_حج_بلا_تصريح#حج_1445هـ#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/Wfmh5gWHT8— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 28, 2024
كيفية لبس المحرم للإحرام
ويمكن ارتداء لبس الإحرام بطريقة سهلة أخرى:
- وضع لبس الإحرام على طرفي صدره.
- وضع ردائه تحت إبطه الأيمن.
- وضع الطرف الأخر على الكتف الأيسر.
- السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه.