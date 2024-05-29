كيف يرتدي الحاج ملابس الإحرام؟.. طريقة سهلة تُعين على الحركة

في الأيام المقبلة يستعد حجاج بيت الله الحرام لزيارة الأراضي المقدسة، وتسيطر الكثير من المخاوف عليهم بسبب أنه قد تكون ملابس الإحرام صعبة الارتداء أو لها تصميم معين، ويريدون أن يتخففوا من حملها أو يرتدوها بطريقة صحيحة أثناء أداء الشعائر المقدسة، وهو ما حرصت على تقديمه وزارة الحج والعمرة، لتقدم طريقة سهلة تُعين على الحركة والاطمئنان أثناء أداء الفروض والمناسك.

طريقة ارتداء ملابس الإحرام

في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «x»، خرجت وزارة الحج والعمرة بفيديو تعريفي لطريقة سهلة للبس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج، وتتمثل خطواتها في التالي:

لف لبس الإحرام على الوسط من الخلف.

جعل طرفيه أعلى الصدر.

جعله متوازيا من الأمام.

ربطه على الجانب الأيسر.

لفه على الوسط بأحكام.

ثنيه مرتين حتى يضمن سهولة الحركة.

تغطية الكتفين بباقي الملابس، إذ أن السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعًا.

كيفية لبس المحرم للإحرام

ويمكن ارتداء لبس الإحرام بطريقة سهلة أخرى: