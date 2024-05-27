هل يجوز الحج بالتاتو المؤقت؟.. أمينة الفتوى بـ«الإفتاء» تجيب

أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن «التاتو» أنواع منه الدائم وهو الذي لا يمكن إزالته أبدا، وغير الدائم الذي يستمر فترة قصيرة، لافتة إلى أن رسم التاتو يتم عبر طبقات الجلد الثلاث.

لا مانع شرعي من الحج بالتاتو

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»: «طول ما التاتو في الطبقة الخارجية للجلد، وبعيدا عن الدم، فهذا لا مانع شرعي منه، لكن التاتو الذي يتم عبر طبقات الجلد ويصل إلى الدم ويؤدي إلى احتباسه لا يجوز، وده اللي بينطبق عليه حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواشمات والمستوشمات».

وأضافت: «التاتو لو مرسوم على الجلد، ما دام لا يصل إلى الدم فهو مثل الحناء، وده في الغالب مش بيقعد فترة طويلة، مجرد ما تعرف إنه مؤقت ولا يستمر بشكل دائم يبقى يجوز، طيب لو عملت تاتو مؤقت وهسافر لأداء فريضة الحج فهذا يجوز، لأنه اتعمل قبل الإحرام ويتبقى أثره بعد الإحرام».