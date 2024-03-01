«السياحة» تعلن انطلاق معرض فنون تشكيلية بأمريكا.. جسر فني يربط القاهرة بنيويورك

أعلنت وزارة السياحة والآثار، انطلاق معرض الفنون التشكيلية «جسر فني بين القاهرة ونيويورك» والذي يُقام بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنّ المعرض تنظمه الفنانة المصرية شيرين بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آرت توداي للفنون، لتقديم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية لـ10 من الفنانين المصريين.

المعرض يعكس تطور الحركة الفنية المصرية المعاصرة

ولفتت الوزارة إلى أن المعرض يعكس تطور الحركة الفنية المصرية المعاصرة، ويسلط الضوء على لوحات فنية متخصصة في الفن الحديث والمعاصر والتصميم والهندسة المعمارية، بهدف إشراك وربط الفنانين من المجتمعات المختلفة في العالم وتعزيز وعرض أحدث الفنانين، والمصممين، والمهندسين المعماريين في بيئة معاصرة وبديلة.

إلقاء الضوء على المقصد المصري

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إلى أن رعاية الهيئة لهذا المعرض تأتي في إطار الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي من بين أهدافها إلقاء الضوء على المقصد المصري كوجهة حديثة معاصرة نابضة بالحياة، إذ يعكس هذا المعرض تطور الحركة الفنية المصرية المعاصرة، ويسلط الضوء على مواهب الفنانين المصريين، الذين يقدمون رؤية مبتكرة ومتنوعة للفن المعاصر.