أمين عام «النواب»: المجلس أتاح نماذج تزكية مرشحي انتخابات الرئاسة

أكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت منذ صباح اليوم نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة 142 من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

لا يجوز للنائب تزكية اكثر من مرشح

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، أنّ التوقيع على نموذج التزكية لانتخابات الرئاسة يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنّه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مرشح.