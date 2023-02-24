أمين عام «رعاية أسر الشهداء» يكشف لـ رانيا هاشم على قناة الحياة سبب تغيير اسم المجلس

قال اللواء أشرف الخطيب الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن الغرض من تغيير اسم المجلس زيادة الاختصاصات ليكون أشمل، لافتا إلى أن المجلس كان في البداية صندوق، ثم جرى تعديله إلى المركز، ثم تغير إلى المجلس، ليكون شاملا ويضم نطاقا أوسع من الشهداء والمصابين.

أحداث كثيرة في تاريخ مصر تركت شهداء ومصابين

وأضاف «الخطيب»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مصر على مدار تاريخها مرت بكثير من الأحداث سواء حروب أو ثورات أو غيرها، وكان جانب من هذه الأحداث شهداء ومصابين كثر.

ولفت إلى أن المجلس عندما جرى تأسيسه كان مخصصا لرعاية وتقديم الخدمة لأسر الشهداء والمصابين لأحداث 25 يناير 2011، ثم إضافة ثورة 30 يونيو 2013، والأحداث الإرهابية التي شهدتها تلك الفترة.

جمع بيانات المصابين وأسر الشهداء

وأوضح أنه جرى جمع بيانات المصابين وأسر الشهداء من المدنيين في هذه الأحداث، وتكليف المجلس بتقديم الخدمات لهم.