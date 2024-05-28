«الأرصاد حذرت المصطافين».. تفاصيل ظاهرة جوية تضرب المحافظات غدا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تضرب ظاهرة جوية البلاد غدا، إذ يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر، بسبب سرعة الرياح التي تتراوح بين 30 و50 كم/ س.

وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، لذلك يجب على المصطافين في تلك المناطق اتخاذ الحذر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع نشاط حركة الرياح غدا على كل الأنحاء على فترات متقطعة، مع استمرار نشاطها بدءا من الخميس 30 مايو الجاري حتى الاثنين 3 يونيو المقبل.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 29 مايو

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ما يلي:

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 25 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.