5 نصائح من «القومي للتغذية» للتغلب على الطقس الحار بفصل الصيف

قدم المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددًا من النصائح للمواطنين بشأن الأطعمة والمشروبات التي ينصح بتناولها في فصل الصيف للشعور بالانتعاش والتخفيف من حرارة الجسم.

أطعمة مهمة خلال فصل الصيف

وأوضح «القومي للتغذية» عددًا من النصائح خلال فترة الصيف الذي يتميز بطقسه شديد الحرارة، كالتالي:

1- تناول الأسماك الدهنية المشوية سهلة الهضم وأيضًا اللحوم قليلة الدهن.

2- تجهيز مجموعة من شرائح الخضراوات وكذلك الفاكهة لتناولها وقت الجوع أو الإجهاد.

تناول 8 أكواب مياه يوميا

3- تناول الماء على مدار اليوم مع ارتفاع حرارة الجو وقبل أنّ تصل إلى العطش بما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا.

4- تناول وجبات متوازنة عدم الوصول إلى الشعور بالامتلاء أو التخمة.

5- استخدام عصير الفاكهة مع الثمرات الطازجة في إعداد الآيس كريم المنزلي بإضافة سكر بكمية بسيطة أو الاكتفاء بطعم الفاكهة.