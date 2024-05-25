تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا.. أمطار رعدية وانخفاض مستوى الرؤية لنشاط الرياح

تغيرات مفاجئة تشهدها حالة الطقس في فترات زمنية قصيرة جدا على مستوى درجات الحرارة، والظواهر الجوية المتوقعة، إذ تشهد البلاد سقوط أمطار رعدية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

سقوط أمطار رعدية وانخفاض مستوى الرؤية

ففي حالة الطقس غدا الأحد تشهد البلاد ظواهر جوية مخالفة لبعضها ففي ظل ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، توقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مشيرة إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب.

درجات الحرارة غدا الأحد 26-5-2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدا الأحد 26-5-2024، كما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة.. العظمى 36 والصغرى 23.

العاصمة الإدارية.. العظمى 36 والصغرى 23.

6 أكتوبر.. العظمى 36 والصغرى 23.

بنها.. العظمى 36 والصغرى 22.

دمنهور.. العظمى 35 والصغرى 22.

وادي النطرون.. العظمى 36 والصغرى 22.

الزقازيق.. العظمى 36 والصغرى 23.

شبين الكوم.. العظمى 36 والصغرى 22.

طنطا.. العظمى 35 والصغرى 22.

دمياط.. العظمى 30 والصغرى 20.

بورسعيد.. العظمى 30 والصغرى 22.

الإسماعيلية.. العظمى 36 والصغرى 20.

السويس.. العظمى 35 والصغرى 21.

العريش.. العظمى 31 والصغرى 19.

طابا.. العظمى 30 والصغرى 25.

شرم الشيخ.. العظمى 38 والصغرى 27.

كاترين.. العظمى 30 والصغرى 13.

الطور.. العظمى 33 والصغرى 23.

الإسكندرية.. العظمى 35 والصغرى 22.

مطروح.. العظمى 39 والصغرى 24.

العلمين.. العظمى 36 والصغرى 22.

الغردقة.. العظمى 37 والصغرى 27.

مرسى علم.. العظمى 38 والصغرى 28.

حلايب.. العظمى 32 والصغرى 25.

شلاتين.. العظمى 35 والصغرى 26.

الفيوم.. العظمى 37 والصغرى 23.

بني سويف.. العظمى 37 والصغرى 23.

المنيا.. العظمى 37 والصغرى 24.

أسيوط.. العظمى 38 والصغرى 24.

سوهاج.. العظمى 39 والصغرى 26.

قنا.. العظمى 40 والصغرى 26.

الأقصر.. العظمى 40 والصغرى 27.

أسوان.. العظمى 40 والصغرى 28.

الوادي الجديد.. العظمى 39 والصغرى 27.

أبو سمبل.. العظمى 39 والصغرى 27.