حالة الطقس خلال 6 أيام.. «الأرصاد» تحذر من انقلاب مفاجئ في درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تقلبات في درجات الحرارة، ما بين انخفاض تدريجي وموجة حارة، خلال الـ24 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن طقس الساعات المقبلة يبدأ معتدلا ثم ترتع الحرارة تدريجيًا يومي الأحد والاثنين، وتعاود الانخفاض مرة أخرى يوم الثلاثاء.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وفي تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدلا ليلاً على شمال البلاد، ومائلاً للحرارة على جنوب البلاد.

موجة حارة تضرب البلاد

وأضافت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الأحد والاثنين، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض تدريجيًا يوم الثلاثاء، بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح هي الظاهرة الوحيدة والمؤثرة على أغلب الأنحاء، خلال الأيام المقبلة وتنشط على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى الأيام المقبلة، وفق بيان هيئة «الأرصاد» كما يلي:

درجات الحرارة السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 21 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 40 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 22 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 28 درجة مئوية.