تعرف على أسماء الفائزين بجوائز النيل 2024

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس، قائمة جوائز النيل للعام 2024، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة في دورته الـ70 والمختص بالتصويت على منح جوائز الدولة بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية.

وفاز بالجائزة في «الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية» عمل واحد عن كل فرع، وجاءت كالتالي:

- فاز بالجائزة للآداب، الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة.

- في العلوم الاجتماعية الدكتور صابر عرب.

- وفي الفنون فاز المخرج محمد فاضل.

أما عن جائزة المبدعين العرب، فاز بها سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر إلى أعضاء لجان فحص الجوائز باختلاف مستوياتها، مؤكدة أنها عملت بكل نزاهةٍ وموضوعية لاختيارِ القوائم القصيرة للمُرشحين لجوائز الدولة في مختلف المجالات، معربة عن ثقتها بأن اختياراتهم كانت دقيقة وعادلة، بما يعكسُ مكانةَ المجلس وقيمته، وحرصه على تكريمِ من يستحق من المبدعين.