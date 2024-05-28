«أبحاث معهد فلسطين»: المصالح الأوروبية تأثرت بالعدوان الإسرائيلي على غزة

قال الدكتور رمزي عودة، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن الاتحاد الأوروبي له وزن مؤثر في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير للغاية، ربما أكثر من الولايات المتحدة، كما أن هناك مصالح تجارية واقتصادية موجودة للاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن العدوان الإسرائيلي الأخير تأثرت به مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، سواء من خلال التبادلات الاقتصادية بين البلاد، أو ارتفاع رسوم الجمارك، وتأخر وصول الوقود وغيرها.

كما أكد أن اعتراف 12 دولة أوروبية بالدولة الفلسطينية لم يكن فقط لتحقيق العدالة التاريخية أو الإسراع في عملية السلام، لكن أيضا جزء من دفاع أوروبا عن مصالحها، حيث تعي أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار مع وجود حرب واحتلال أراضي الآخرين بالقوة.