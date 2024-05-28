أسامة السعيد: الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية صفعة قوية لإسرائيل

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين من قبل الدول الثلاثة «النرويج وأيرلندا وإسبانيا»، يمثل صفعة قوية للسياسات الإسرائيلية، ويعد مقدمة لتحولات كبيرة في مواقف الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، لافتًا إلى أن العديد من هذه الدول لا تزال تدعم إسرائيل سواء سياسيًا أو ماليًا أو عسكريًا.

الاحتلال يفقد الحلفاء

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي هي المتسببة في تغيير مواقف حلفاء إسرائيل نتيجة استمرار الجرائم الإسرائيلية البشعة وإمعان الحكومة الإسرائيلية في القتل وارتكاب المجازر في حق المدنيين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن الاعتراف الثلاثي بفلسطين سيكون مقدمة لتحولات كبيرة.

وأشار إلى أن هناك 143 دولة خلال التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت بأهلية فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، متابعًا: «هذا التحول في نظرة المجتمع الأوروبي إلى القضية الفلسطينية خطوة مهمة، كما يجب الاستمرار في دعم هذه الدبلوماسية النشطة لكشف السياسات والجرائم الإسرائيلية».

أمريكا وإسرائيل تعرقلان حل القضية

ونوه إلى أن أمريكا وإسرائيل قوتان كبريتان تعرقلان حل الدولتين، لافتًا إلى أن العالم كله يرى أنه لا بديل لحل الدولتين لوقف الصراع وإنهاء دوامة العنف المتكررة، ومن المستبعد أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي مواقف كبيرة في الفترة المقبلة ضد إسرائيل، وذلك لأنها تسير في الفلك الأمريكي ولذلك لن تخاطر أو تغامر بعلاقاتها من الولايات المتحدة الأمريكية.