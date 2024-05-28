حدد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الإسكندرية، خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

وقال مدير تعليم الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الإسكندرية سيكون الأسبوع المقبل نتيجة للتشديد على أعمال التصحيح والمراجعة بدقة حيث يجرى مراجعة الجزئيات، ورصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

وأكد أن عمليات تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الإسكندرية تتم برؤية تغليب مصلحة الطالب، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة أعمال الامتحانات وتقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.

أعلى نسب نجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية

وأشار مدير تعليم الإسكندرية إلى أن العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية جاءت مبشرة جدا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات تتجاوز الـ90% حيث إنّ أعلى مادتين الرياضيات والعلوم بنسبة 97%.