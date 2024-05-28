بدء المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ (صور)

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المراجعات النهائية المجانية للثانوية العامة، بأحد القاعات بمدينة كفر الشيخ.

تواجد أكثر من 1300 طالب وطالبة في المراجعة النهائية المجانية

وشهدت المراجعة تواجد أكثر من 1300 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، في حين شهدت عدد من الإدارات التعليمية، مراجعة نهائية، وبدأت المراجعة لمادة اللغة العربية واستمرت ساعتين، ومادة الأحياء واستمرت المراجعة لمدة ساعتين.

ومن المقرر أنّ يشهد الطلاب غداً الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري، مراجعة لمادة الكيمياء من الساعة 12.30 ظهراً حتى الساعة 2.30 ظهراً، ومادة الفيزياء من الساعة 2.30 ظهراً حتى الساعة 4.30 عصراً، ومادة الجيولوجيا من الساعة 4.30 عصراً حتى الساعة 6.30 مساء.

تقديم الدعم النفسي للطلاب

جدير بالذكر أنّه جرى انتقاء عدد من المُعلمين ممن اشتهروا بتاريخ مميز من العطاء للمشاركة في المراجعات النهائية المجانية للثانوية العامة بكفر الشيخ، وتقديم سُبل تبسيط المناهج، وعرض الصورة المثلى للتعامل مع الورقة الامتحانية، وفق المواصفات المعتاد عليها، وتأتي المبادرة في إطار التخفيف عن كاهل أولياء الأمور حيث كونها مجانية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للطلاب، وتلقي الأسئلة الشائعة وتحفيزهم لتحقيق الغايات المنشودة.