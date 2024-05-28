هل نشهد موجات شديدة الحرارة الأيام المقبلة؟.. «الأرصاد» تجيب

على مدار الأسابيع الماضية، تعرضت البلاد إلى موجة شديدة الحرارة، عن المعدلات الطبيعية لتعلن هيئة الأرصاد الجوية بدء تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع، إذ تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

هل نشهد موجات شديدة الحرارة الأيام المقبلة؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض التدريجي بداية من اليوم حتى نهاية الأسبوع الحالي، نتيجة لاستمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، والكتل الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وأوضحت «غانم»، أنه مع بداية الأسبوع المقبل من المتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لكنها لا ترتقي لتكون موجة حارة مثل الموجات السابقة، كما أنه من الملاحظ أن تبدأ تلك الدرجات في الارتفاع مع يومي الأربعاء والخميس إذ تسجل العظمى على القاهرة من 30 إلى 31 درجة مئوية، حتى تصل مع بداية الأسبوع إلى 33 أو 34 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من الوارد حدوث تغير في قيم درجات الحرارة بالارتفاع والانخفاض، وأكدت أنه حتى نهاية الأسبوع ستكون درجات الحرارة مستقرة، والتي تكون حول المعدل الطبيعي أو أقل منه.