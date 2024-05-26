تغير مفاجئ في حالة الطقس.. تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على هذه المناطق

حالة من التقلبات الجوية تسطير على حالة الطقس هذه الأيام ما بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، فضلاً عن الظواهر الجوية المصاحبة لها، وفي آخر تحديث لخرائط الطقس رصدت الأقمار الصناعية صورًا تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يمتد تكاثر السحب إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا، نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفه وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد وذلك خلال الساعات المقبلة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 26-5-2024

وتأتي درجات الحرارة اليوم الأحد على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.