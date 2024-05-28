محافظ المنيا يوافق على 89 طلب تقنين أراضي أملاك دولة

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الموافقة على بدء إجراءات 89 طلب تقنين أراضي أملاك دولة في الظهير الصحراوي الغربي وداخل وخارج زمام الـ 2 كيلو بنطاق المحافظة، وذلك بعد استيفاء جميع الضوابط والشروط.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، ومساعد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد عقل، السكرتير المساعد، والمستشار مجدي محمد، مفوض الدولة، ومدير المديرية المالية، ومدير إدارة أملاك الدولة، وأعضاء اللجنة وشباب لجنة الاسترداد.

استرداد حق الشعب و محاسبة المقصرين

وأكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي في بيان، على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع في بحث طلبات التقنين ، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مشددا على أهمية استرداد حق الشعب وعدم التقاعس في ملف التعديات على أملاك الدولة و محاسبة المقصرين.

سرعة إنهاء ملفات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة

واستعرضت اللجنة طلبات تقنين أوضاع تمت الموافقة عليها من قِبل المساحة العسكرية تمهيدا لتقنينها و تحرير عقودها ضمن خطة الدولة فى الإسراع من إنهاء ملف تقنين حالات وضع اليد على أراضى أملاك الدولة .