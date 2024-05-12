محافظ بني سويف: إزالة 575 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ختام حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت 20 أبريل الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة 113 حالة تعد جديدة

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات على هامش بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على مدار تلك المرحلة بلغ 113 حالة، بواقع 58 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 9114 مترًا وهي 16 أملاك دولة 2 حالة ري وصرف، و15حماية النيل، و25 سكة حديد، بالإضافة إلى 55 حالة تعد على مساحة 4 أفدنة و18 قيراطا أرض زراعية، ليصل إجمالي ما تم إزالته خلال تلك الموجة إلى 575 حالة في المراحل الثلاثة، 240 بالمرحلة الأولى، و222 بالمرحلة الثانية، و113 بالمرحلة الثالثة.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 22 من حملات الإزالة تم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بداية من شهر يناير الماضي وحتى مايو الجاري، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي، تلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الماضي، لتختتم بالمرحلة الثالثة التي جرت في الفترة من 20 أبريل الماضي حتى9 مايو الجاري.