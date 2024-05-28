عضو اللجنة الفنية بـ«السياحة»: السماح لكبار السن بعدم الذهاب لمشعر «مِنى».. وتوكيل غيرهم لرمى الجمرات وفق فتوى رسمية

كشف إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، عن الانتهاء من إجراءات الحج وفقاً للتوقيتات التى حددتها الوزارة، والمنصوص عليها بضوابط الحج السياحى، موضحاً أن وزارة السياحة انتهت مؤخراً من مراجعة كافة البرامج التى أعدتها الشركات لحجاجها.

كيف استعدت وزارة السياحة لموسم الحج؟

- الاستعداد لموسم الحج السياحى هذا العام جاء مبكراً، ففور الانتهاء من موسم الحج الماضى، بدأ الاستعداد لحج هذا العام، حيث أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لموسم الحج خلال شهر نوفمبر الماضى، وحدد خلالها الإجراءات والمواعيد الخاصة بالموسم، التى تم الالتزام بها بشكل تام، كما وجه وزير السياحة بضرورة العمل على تقديم كافة الخدمات لحجاج السياحة وتلافى أى سلبيات.

فى ضوء الاستعدادات التى اتخذتها الوزارة وغرفة الشركات.. ما توقعاتك لموسم هذا العام؟

- أعتقد أن موسم الحج هذا العام لحجاج السياحة سيكون مميزاً، فكافة المساكن التى سيقيم بها حجاج السياحة، سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة، جيدة للغاية وتتوافق مع ضوابط السكن التى حددتها وزارة السياحة لإقامة حجاج السياحة، وأعتقد أن الصعوبة الوحيدة التى ستواجه الحجاج ستكون خلال مشعر منى، وذلك بسبب ضيق المساحة الجغرافية للمشعر، التى ستجعل المساحة المخصصة لكل حاج بالمخيم محدودة، وأؤكد أن تلك الصعوبة ستواجه كافة حجاج العالم إلا أن شركات السياحة وضعت بضعة حلول للتغلب على تلك الصعوبة.

ما الحلول التى ستضعها الشركات للتغلب على ضيق المساحة المخصصة للحجيج بمخيمات منى؟

- هناك بعض الحلول التى ستنفذها شركات السياحة للتغلب على تلك الصعوبة، بينها قيام بعض شركات السياحة بتوفير أوتوبيسات لنقل الحجاج يومياً خلال فترة إقامتهم بمخيمات منى من الفنادق المقيمين بها إلى مشعر منى لرمى الجمرات والعودة للمسكن من جديد دون المبيت بمنى، وأشير إلى أنه ستتم هذا العام الاستعانة بالفتوى التى تسمح للحجاج كبار السن والضعفاء والنساء بعدم الذهاب لمشعر منى من الأساس وتوكيل غيرهم من الحجاج فى مسألة رمى الجمرات، كما قامت شركات السياحة بتنظيم ندوات للحجاج قبل السفر لتعريفهم بطبيعة الإقامة بمخيمات منى.

لماذا تمت الاستعانة بأئمة من الأوقاف لمرافقة الحجاج خلال موسم الحج الحالى؟

- الاستعانة بأئمة الأوقاف والوعاظ لمرافقة حجاج السياحة هذا العام جاءت بعد اللقاء المثمر الذى جمع ممثلى غرفة شركات السياحة وفضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وخلاله تم الاتفاق على توقيع بروتوكول لتوعية الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، لأن دور الأئمة مهم جداً فى توعية الحجاج هذا العام وخلال الأعوام المقبلة فى ظل الحاجة للرأى الدينى الشرعى فى كافة مسائل الحج.

ما المهام المنوطة بالوعاظ المرافقين للحجاج؟

- مهام الوعاظ ستكون الإجابة عن كل استفسارات الحجاج، خلال وجودهم فى السعودية، سواء بفنادق مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو بمخيمات منى وعرفات، إضافة إلى عقد ندوات ومحاضرات لتوعية الحجاج بالطرق الصحيحة لأداء المناسك، وسيتم تحديد جدول زمنى لإقامة تلك الندوات حتى يستفيد كافة الحجاج منها.

هل ينتهى دور اللجنة الفنية بمجرد سفر الحجاج إلى الأراضى المقدسة؟

- دور اللجنة مستمر حتى عودة آخر حاج من حجاج السياحة من الأراضى المقدسة بعد أداء المناسك، وأؤكد أن الدور المهم للجنة سيكون خلال الوجود بالمملكة العربية السعودية، واصة خلال فترة المناسك بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، حيث سيوجد أفراد اللجنة داخل المخيمات، خاصة مخيمات حجاج المستوى البرى والاقتصادى طيران، وذلك لسرعة التدخل السريع لحل أى مشكلة طارئة قد تواجههم.