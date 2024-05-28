وكيل تعليم كفر الشيخ لرؤساء لجان الثانوية العامة: الطلاب أمانة في أعناقنا

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بكفر الشيخ، اجتماعاً مع 123 من رؤساء لجان امتحان الثانوية العامة، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وبسيوني محمد بسيوني، مدير إدارة العامرية والمشرف على كنترول الإسكندرية، وطارق فودة، وكيل كنترول قطاع الإسكندرية، وعلاء الدين علي، عضو لجنة النظام والمراقبة، وفرج رياض، مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات، والمقرر انطلاقها يوم الاثنين 10 يونيو المقبل.

حظر اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى اللجان

وشدّد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان، وعدم السماح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين، قائلاً: «الطلاب أمانة في أعناقنا جميعاً، ويجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة في زمن الامتحان، ودور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، على أنّ نضع دائماً مصلحة الطالب في المقدمة».

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، رؤساء اللجان بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، مٌوجهاً بالاستفادة من خبرات أعضاء كنترول الثانوية العامة، بطرح الأسئلة والاستفسارات العالقة بأذهانهم، وضرورة القراءة والاطلاع على كافة التعليمات المتعلقة بالمهام المكلفين بها، مع ضرورة ظهورهم بالصورة المثلى التي تعكس واقع وقدر ومكانة تعليم كفر الشيخ.

استعراض كافة جزئيات عمل رئيس اللجنة

واستعرض كل من بسيوني محمد بسيوني، مدير إدارة العامرية والمشرف على كنترول الإسكندرية، وطارق فودة، وكيل كنترول قطاع الإسكندرية، كل جزئيات عمل رئيس اللجنة، وسرد العديد من الأخطاء والمواقف التي قد يقع فيها رئيس اللجنة، وسُبل التصرف الصحيح، والتعامل حيال تلك المواقف، والتنبيه على مجموعة من التنبيهات والنقاط الهامة التي يجب أنّ تؤخذ في الاعتبار ومن ذلك على سبيل المثال عدم كتابة أو استكمال أي بيانات للطالب في حال عدم وجودها أو نقصانها، ومن ثم التأكيد على كتابة البيانات كاملة مع توقيع الملاحظين بصحة البيانات، مع التأكيد على عدم استعمال الطلاب للمزيل «الكوريكتور» سواء في البابل شيت أو المقالي، وحرص رئيس اللجنة على تسليم طالب اللغات ورقة الامتحانات المخصصة له في المواد العلمية والإحصاء حسب لغته الأولى.