9 معلومات عن نيكي هالي بعد إعلان ترشحها لخوض سباق الرئاسة الأمريكية

بدأت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، أمس الثلاثاء، بعد أن أعلنت الترشح للرئاسة الأمريكية لعام 2024، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» الإخبارية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن نيكي هالي، بعد إعلان ترشحها لسباق الرئاسة الأمريكية وهي كالتالي:

1- ولدت نيكي هالي في 20 يناير 1972، ببامبرج، ساوث كارولينا وحصلت على درجة محاسبة من جامعة كليمسون، وانضمت إلى تجارة الملابس في عائلتها، قبل أن تعمل كأمين صندوق ورئيس الرابطة الوطنية لأصحاب الأعمال.

2- انتخبت لأول مرة في مجلس النواب بولاية ساوث كارولينا في عام 2004، كانت أول امرأة في منصب حاكم كارولينا الجنوبية، وأصغر حاكم في البلاد والحاكم الثاني من أصل هندي.

3- ركضت دون معارضة في الانتخابات العامة، هالي هي الأولى هندي أمريكي لشغل منصب في ولاية كارولينا الجنوبية، ولم تعارض إعادة انتخابها لولاية ثانية في عام 2006، وفي عام 2008، فازت بإعادة انتخابها لولاية ثالثة، وهزمت الديمقراطي إدجار جوميز.

4- أصبحت هالي أمينة صندوق الجمعية الوطنية لمالكي الأعمال في عام 2003، ورئيسة في عام 2004.

5- وكانت هالي دبلوماسية وسياسية أمريكية وكانت أول امرأة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية من عام 2011 إلى 2017، بحسب ما ذكرته صحيفة «يوز توداي».

هالي أول عضو هندي أمريكي في مجلس الوزراء الرئاسي

6- وفي عام 2017، كانت أول امرأة حاكمة للتراث الأمريكي الآسيوي، أصبحت هالي أول هندية أمريكية عضو مجلس الوزراء الرئاسي.

7- وعملت هالي سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة من 2017 إلى 2018.

8- كما تم تعينها من قبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لتمثل الولايات المتحدة لدمي الأمم المتحدة.

9- في 14 فبراير 2023، أعلنت هالي ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة المزمع عقها في عام 2024.