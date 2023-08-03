رئيس المصلحة: أولوياتنا وضع آلية تضمن تعظيم الحصيلة الضريبية

أكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ما تم من تطوير وميكنة لمصلحة الضرائب المصرة جاء تماشيا مع رؤية مصر2030 رغم أنه كان تحديا كبيرا في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ولكن كان هناك إصرار على تحقيق الهدف، وذلك من خلال وضع الدكتور محمد معيط وزير المالية لخطة طموحة تجعل مصلحة الضرائب المصرية في مصاف مصالح ضرائب الدول المتقدمة.

وقال إنه تم إسناد المهام لعدة شركات كبرى لها سابقة أعمال في تحويل مسار العديد من الجهات وأيضا بالتعاون مع أبناء المصلحة الأوفياء الذين أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسئولية لافتا إلى أن ما نتج عن التطوير والميكنة بناء نظام تكنولوجي أسهم في تطبيق عدة منظومات ضريبية بدأت بالإقرار المميكن مرورا بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، وكذلك هندسة الإجراءات الضريبية وفقا للمعايير الدولية.

وضع آلية لتعظيم الحصيلة الضريبية

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية مع مصلحة الضرائب المصرية حول الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية و تشجيع الإستثمار فى مصر.

وأعرب فايز الضباعني عن بالغ شكره واعتزازه للقائمين على جمعية الضرائب المصرية لحرصهم الدائم على تكريم الرموز الضريبية التى قدمت رسالتها على أكمل وجه والتي كانت لا تألو جهدا من أجل النهوض بالمصلحة أثناء حياتها الوظيفية، كما عبر عن سعادته بحضور هذا اللقاء وسط نخبة من كبار الخبراء فى مجال المحاسبة والضرائب، وأن يكون أول حضور له بالجمعية بعد توليه مسؤولية رئاسة مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف أن من أولوياته خلال الفترة القادمة وضع آلية تضمن تضافر جهود العاملين بالمصلحة وتوحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية التى تعد مُكونا رئيسيا لإيرادات الدولة، وأيضا فتح آفاق جديدة من التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تقييم العلاقة الضريبية بشكل دورى ورصد جميع المشكلات وتقديم حلول لها.

مناقشة الرؤى الضريبية

واستهل الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية بأن الجمعية تحرص دائما على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تجمع كافة أطراف المنظومة الضريبية من أجل تبادل الآراء ومناقشة الرؤى الضريبية التي تسعى لها مصلحة الضرائب لتشجيع الإستثمار في ضوء نجاح المنظومة الضريبية الإلكترونية وتطويرها فى ظل التداعيات الاقتصادية التضخمية العالمية وكذلك تقديم المقترحات والأفكار وأخذها في الاعتبار من قبل المصلحة ومراعاتها أثناء التطبيق وذلك لضمان الوصول لحوار مجتمعي بناء.

تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية

وأشار رئيس جمعية الضرائب المصرية إلى ما قامت به الدولة خلال المرحلة الماضية بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية، وإعادة تأهيل شبكة الطرق، وتبسيط كافة الاجراءات للمستثمرين، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا إيجابيًا خلال هذه المرحلة في المنظومة الالكترونية، خاصةً من حيث إلزام أغلب المجتمع الضريبي بالفاتورة الإلكترونية فى إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وخصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها، وكذلك تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات فضلا عن التسجيل المبسط للموردين غير المقيمين لتعزيز جهود الإمتثال الضريبي بالإضافة إلى التطوير الهيكلى للمأموريات.

وأكد أن التوسع في العمل بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني ساعد في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مطالبا أن يتم تقديم قانون جديد للضريبة بدلا من قانون 91 لسنة 2005، خاصةً بعد كثرة التعديلات التي طرأت عليه حتى يتواكب مع السياسة العامة للدولة، ومع الاقتصاد الرقمي، وميكنة المنظومة الضريبية وكذلك يتضمن القانون جودة التشريع ومرونة التطبيق وطمأنة المستثمر من مغبة الالتزامات الضريبية غير المحسوبة.