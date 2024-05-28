2.5 مليار دولار زيادة في قيمة الصادرات المصرية للصين

قال الدكتور ناصر فؤاد، رئيس لجنة الاستثمار المصري الصيني سابقا، إنَّ مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة أعلى مستوى ممكن من الشراكة لأنه قائم على المنفعة التنموية بين الدولتين؛ أي تنموية شاملة متبادلة واستراتيجية لأنها طويلة المدى، وهذه هي طبيعة العلاقات بين مصر والصين.

الصادرات المصرية إلى الصين

وتابع «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية شيرين عفت، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ زيارة الرئيس السيسي إلى الصين تتزامن مع الذكرى العاشرة لتحقيق الشراكة الاقتصادية الكاملة بين البلدين، والشريك الصيني لديه استثمارات جيدة في بلادنا ورغم ميل كفة ميزان التبادل التجاري تجاه «بكين» إلا أن الصادرات المصرية إليها مهمة مثل الزيوت المعدنية والوقود والأحجار والأسمنت.

زيادة الصادرات المصرية إلى الصين

وأشار إلى أن الزيادة في الصادرات المصرية إلى الصين تقدر بنحو 2,6 مليار دولار مؤخرا، والأهم من الصادرات حجم الاستثمارات الصينية لدينا فهم من الشركاء المستثمرين الجادين و40% من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي استثمارات صينية، ونتطلع إلى المزيد من الثمار الاقتصادية بعد زيارة الرئيس السيسي إلى بكين.