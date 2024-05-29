تحت شعار «حلم الجمهورية الجديدة».. مشروع تخرج عن إنجازات الدولة

خلال الفترة الماضية، وما حل بها من إنجازات وتطور في مختلف المجالات الحياتية، وخاصة وضع ذوي الهمم في أولويات الدولة، كانت الشعلة التي أنارت في عقل طلاب كلية الإعلام بجامعة بني سويف، التفكير حول مشروع التخرج، الذي كان عبارة عن مجلة تحكي تلك الإنجازات في غلاف واحد.

«المواطن إكس» هو الاسم، الذي أطلقه طلاب الفرقة الرابعة قسم الصحافة بكلية الإعلام، على مشروع التخرج الخاص بهم، «في ظل محاولات تصدير حالة التشاؤم والإحباط من حوالينا.. قلنا لازم نتصدى لده وندي أمل لنفسنا وغيرنا أن فعلًا بكرة هيبقي أحسن» هكذا بدأ أمير ناجح، أحد الطلاب المشاركين في مشروع التخرج، حديثه لـ«الوطن».

حلم الجمهورية الجديدة

«المجلة بتتكلم عن إنجازات الدولة وإيه اللى بتقدمه للمواطن في الجمهورية الجديدة وعن نماذج مصرية ناجحة وملهمة ودا حصل من خلال مقابلات كتيرة مع النماذج دي» وفق تعبير «أمير»، موضحًا أنه وأصدقاءه أنشأوا مدونة إلكترونية، وأبليكيشن خدمي «نورني» يتحدثون عن إنجازات الدولة في الجمهورية الجديدة، فضلًا عن الخدمات الحكومية والمبادرات.

«حلم الجمهورية الجديدة» هو شعار مشروع التخرج، لطلاب إعلام: «مضمون المجلة بيتكلم عن الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 ومدى الإنجازات اللي حصلت لذوي الإعاقة والشباب والمرأة والمبادرات الرئاسية المختلفة عشان الإنسان يعيش حياة كريمة» على حد تعبير «أمير».

فريق العمل المشارك في مشروع التخرج

ويتكون فريق عمل مشروع التخرج «المواطن إكس» من: أمير ناجح، أحمد سيد جودة، أحمد ماهر محمد، أحمد مصطفى عبد الفضيل، حسام علي سليمان، حسن مصطفى عتمان، رانيا مصطفى محمد، زهراء شعبان عبد الفتاح، زينب محمد الأمير، سامية منصور كامل، سعاد محمود علي، سمية سعيد عبد الكريم، عزة صلاح أحمد، منار عمار ميسر، منه الله محمد إبراهيم، وبإشراف من الدكتور أحمد عطية، والدكتورة فاطمة الأباصيري، والدكتورة يسرا عكوش، أساتذة بقسم الصحافة.