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قناة القاهرة الإخبارية: نيران الاحتلال الإسرائيلي تلتهم أجساد الفلسطينيين

كتب:

حسن سمير
11:26 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

عرض برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيزنيا بعنوان «على مرأى ومسمع من الدول الداعمة.. نيران العدوان الإسرائيلي تلتهم أجساد الفلسطينيين».

فتح فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي النيران لتلتهم أجساد أبرياء، أطفال ونساء وشيوخ داخل قطاع محاصر منذ 7 أشهر، وتنحت الإنسانية جانبا وحاول زعماء القارة العجوز والمتحدثين باسم الإنسانية في العالم إغماض الأعين عن جرائم تعرف في الأعراف والقوانين الدولية بالإبادة الجماعية.

توحش العدوان الإسرائيلي

وعندما توحش العدوان على مرأى ومسمع من الدول الداعمة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بضرورة إحياء بعثته للمساعدة الحدودية التي تعرف باسم يوبام في رفح، والمتوقفة عن العمل منذ 2007 حين سيطرت الفصائل الفلسطينية على غزة بالكامل.

نتنياهو يتجاهل محكمة العدل الدولية

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اتهم حكومة بنيامين نتنياهو بتجاهل محكمة العدل الدولية والمضي قدما في العدوان العسكري على جنوب غزة، مؤكدا أن الاتهامات الإسرائيلية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بمعاداة السامية غير مقبولة على الإطلاق.

 

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بقلم حسن سمير