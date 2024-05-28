أستاذ قانون دولي: التهديدات الإسرائيلية لـ«محكمة العدل» نوع من الضعف

قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إنَّ الموقف يتأزم ويتفاقم على مستوى المجتمع الدولي بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي وفضح جرائمه في العدوان على غزة، وبالتالي من الصعب الحكم على مدى قوة أو ضعف قرارات محكمة العدل الدولية، وهل هي نافذة ويمكنها تحقيق تغيير ملموس على الأرض.

المجتمع الدولي تطرأ عليه تغييرات

وتابع «حلمي»، خلال حواره ببرنامج مساء «dmc»، مع الإعلامية شيرين عفت، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ المجتمع الدولي تطرأ عليه تغييرات، فبالنسبة إلى فلسطين وقضيتها فهي تشهد حراكاً واسعاً ونرى جامعات أمريكا جميعها تنادي بحقوق فلسطين.

ويرى أنَّ التهديدات الإسرائيلية لمحكمة العدل الدولية وقضاتها وأنهم سيتم ملاحقتهم هو نوع من الضعف، ويؤكد على محاولاتهم المستميتة للتغطية على إحساسهم بالهزيمة، فيما أن المجتمع العربي الصيني اليوم كان حديثه عن فلسطين وكل دولة تحاول أن تظهر أنها مع الإنسانية.