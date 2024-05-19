محمد إمام يكشف عن البوسترات الرسمية لفيلم اللعب مع العيال (صور)

انتهى الفنان محمد إمام، من تصوير مشاهده الأخيرة من فيلمه الجديد «اللعب مع العيال»، مع المخرج شريف عرفة، داخل أحد الاستديوهات بمنطقة المريوطية في الساعات القليلة الماضية، وضمت المشاهد الأخيرة العديد من الفنانين، من بينهم باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، وغيرهم.

طرح البوسترات الرسمية لفيلم اللعب مع العيال

كشف الفنان محمد إمام عن البوسترات الرسمية لأبطال فيلم اللعب مع العيال، من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «توكلنا على الله.. اللعب مع العيال.. فيلم عيد الأضحى 2024 فى جميع الدول العربية».

قصة وأبطال فيلم اللعب مع العيال

تدور أحداث فيلم اللعب مع العيال في إطار كوميدي، حول مدرس التاريخ الذي ينتقل في عمله إلى إحدى المدارس في الواحات، وتجمعه قصة حب مع الفنان أسماء جلال، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات، منها جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسي مطروح، دمياط، القاهرة.

ويشارك فى بطولة الفيلم، محمد إمام، أسماء جلال، حجاج عبدالعظيم، مصطفى غريب، ويزو، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف عرفة.