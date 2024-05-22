طرح البرومو الثاني لفيلم اللعب مع العيال.. يُعرض في عيد الأضحى (فيديو)

طرحت شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، البرومو التشويقي التاني لفيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية فى موسم أفلام عيد الأضحي المقبل.

تفاصيل البرومو الثانى لفيلم اللعب مع العيال

وتضمن البرومو الثاني لفيلم اللعب مع العيال العديد من المشاهد الكوميدية والترفيهية، وظهر الفنان محمد إمام داخل البحر يمارس الألعاب المائية، إضافة إلى عدة مشاهد من حفل زفافه على ويزو، وشهد مقالب كوميدية.

قصة وأبطال فيلم اللعب مع العيال

ويجسد الفنان محمد إمام خلال الفيلم شخصية علام وهو مدرس تاريخ، تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر، ويشارك في بطولته كل من أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، حجاج عبد العظيم، ومصطفى غريب، وآخرين، تأليف وإخراج شريف عرفة.